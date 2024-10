Han pasado diez meses desde que el torero Juan Ortega diera la "espantada", como dice Marta Critikian en La Roca, a su novia, a la que dejó plantada en el altar. Este miércoles, la revista Semana llevaba en su portada unas imágenes que confirman que el diestro está con una nueva chica.

Se trata de Isabel Lozano, una joven publicista vinculada al mundo taurino porque "su padre fue diestro y su abuelo fue ganadero", informa Juan del Val, a quien Nuria Roca pone contra las cuerdas para que cuente todo lo que sabe sobre la nueva ilusión del torero.

"Tú también la conoces", suelta el colaborador, entre risas, y apuntando a su mujer. Toda una sorpresa para Nuria Roca, que acaba cayendo que se conocieron en mayo.

"¿Es cierto que ella fue uno de los motivos por los que anuló la boda?", pregunta a su marido la presentadora, que se interesa por si el torero y su nueva chica se conocían desde antes. "Estoy tenso", no puede evitar reaccionar Juan del Val, que despeja la duda de si Juan Ortega y su nueva chica se conocían antes de la "espantada de la boda" y de si fue o no uno de los motivos por los que no se casó.