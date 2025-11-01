Juan del Val, tras escuchar a Gan Pampols sobre la reconstrucción: "Falta muchísimo por hacer"

La gestión de las ayudas por la DANA vuelve a estar en el punto de mira. Solo se ha ejecutado una parte de los fondos aprobados, mientras desde La Roca se cuestiona si realmente la reconstrucción está completa, como asegura el general Gan Pampols.

¿Dónde están las ayudas a los afectados por la DANA? El Gobierno ha empleado solo el 48% de los 8.000 millones de euros aprobados, mientras que la Generalitat ha ejecutado el 60% de los más de 2.500 millones. Esta cuestión surge justo cuando el general Gan Pampols ha asegurado que "todo lo que había que hacer está hecho".

Desde La Roca, Juan del Val ha puesto en duda que la reconstrucción tras la DANA esté completada al cien por cien y ha criticado también el papel de Pampols. "Tampoco supimos exactamente de qué se tenía que encargar y para lo que fue llamado", comenta el colaborador.

"Es algo demasiado genérico y, digamos, impreciso decir 'encargarme de la reconstrucción'. Esto es demasiado ambiguo. No sé exactamente cuáles eran sus funciones. A lo mejor él considera que lo que tenía que hacer lo ha hecho. Otra cosa es que falte muchísimo por hacer, y no hay más que ir al sitio", reflexiona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.