Juan del Val, tras las denuncias contra Julio Iglesias: "No estoy de acuerdo con que el artista tenga que ser ejemplar en nada, salvo en el arte que desarrolla"

Juan del Val ha expresado en La Roca que procura "separar evidentemente al artista y lo que desarrolla de su personalidad", ya que, según ha dicho, no está "en absoluto de acuerdo con que el artista tenga que ser ejemplar en nada, salvo en el arte que desarrolla".

"Yo no sé cómo sería de ejemplar Picasso. Al parecer, no lo era demasiado. Por lo tanto, yo no puedo obviar la creatividad y la importancia de Picasso en el arte. Me parecería de una pobreza tremenda. Y me parece que es indiscutible que Michael Jackson es probablemente el cantante pop más importante de la historia", ha manifestado.

