Juan del Val: "No creo que nadie sea un asesino ni que nadie haya provocado el accidente de Adamuz"

El escritor afirmó de forma tajante en La Roca que "una vía no puede estar rota". "Y si lo está, eso tiene una responsabilidad en la gestión", señaló.

Juan del Val habló en La Roca sobre el accidente ferroviario de Adamuz y expresó que aunque no cree que "haya nadie que sea un asesino ni nadie haya provocado este accidente", su "sentido común" le "alcanza para decir que una vía no puede estar rota". "Y si una vía está rota, eso tiene una responsabilidad en la gestión", defendió.

En este sentido, el escritor subrayó que "a lo mejor es un problema de que alguien toma una decisión". "En las administraciones se toman decisiones que tienen que ver con si invierto más aquí o invierto menos aquí y si dedico más dinero o menos dinero a una cosa u otra", apuntó al respecto, a lo que añadió que "hay montón de quejas de un montón de tiempo" anterior al accidente.

"Nosotros hemos hablado en este programa de esas quejas y decíamos que no podía comprometer la seguridad, y ahora resulta que sí la compromete", lamentó, tras lo que declaró que el hecho de que "una vía se rompa por encima de cualquier otra profundidad técnica es algo que no puede suceder".

