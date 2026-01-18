José María Olmo duda de las declaraciones de Koldo García sobre la existencia de armas en Ferraz: "Es raro que estén en los bajos de un partido"

"Él dice en una entrevista que esas armas estarían prácticamente inutilizadas, que eran muy viejas y se encontraban en mal estado, pero la verdad es que no entiendo para qué pueden servir unas armas en mal estado en los bajos de Ferraz", ha subrayado Olmo.

José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial' ha reaccionando en La Roca a las últimas declaraciones que han salido de Koldo García en 'okdiario.es' en las que habló de la presencia de armas de fuego en Ferraz. "Yo no tengo ninguna noticia de que se haya encontrado nada que tenga que ver con esto", ha señalado el periodista, tras lo que ha expresado que a él le "parece raro que haya armas en los bajos de un partido".

"Él dice en esa entrevista que esas armas estarían ya prácticamente inutilizadas, que eran muy viejas y se encontraban en mal estado, pero la verdad es que no entiendo para qué pueden servir unas armas en mal estado en los bajos de Ferraz", ha subrayado Olmo.

En este sentido, el periodista ha destacado que "el principal motivo para desconfiar" es que "alguien que continuamente quiere dejar claro que tiene pruebas de todas las acusaciones que hace, parece ser que hasta ahora no ha aportado ninguna prueba que sirva para sustanciar una acusación tan grave como esa, que además, él relaciona directamente con el secretario general del partido".

Así, el jefe de investigación de 'El Confidencial' ha subrayado que "hace cuatro meses, cuando empezaron a salir las informaciones sobre los billetes de 500 euros y las chistorras, Koldo decía que él traía chistorras de verdad desde Navarra para repartirlos entre sus compañeros de partido". "Por lo tanto, yo, como mínimo, sería cauteloso, porque no tengo tan claro que las cosas que esté diciendo Koldo en un momento como ese, que era justo antes de entrar en prisión, pues tengan algún tipo de relación con la verdad", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.