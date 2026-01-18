Joaquim Bosch no descarta que Julio Iglesias pueda acabar declarando ante un juez en España: "La Fiscalía va a escuchar a las denunciantes"

El magistrado ha destacado que "no se trata de una denuncia aparentemente disparatada que no se sabe bien de dónde llega, sino que detrás hay una investigación de años de 'elDiario.es', que se juega su reputación e incluso su patrimonio ante posibles acciones en contra".

El magistrado Joaquim Bosch cree que "es perfectamente posible" que veamos a Julio Iglesias declarar en España "si se cumplen una serie de requisitos". Así, ha explicado que "inicialmente hay dos filtros", siendo el primero de ellos "de competencia". "Hay que determinar si la jurisdicción española es competente o no, porque los hechos, como sabemos, habrían sucedido hipotéticamente en el extranjero. Y en segundo lugar, si hay competencia española, tiene que haber también indicios suficientes de los delitos que se han denunciado para que se pueda abrir una causa en la Audiencia Nacional", ha señalado el juez.

En este sentido, Bosch ha destacado que "de partida hay algo que es relevante" y es que "no se trata de una denuncia aparentemente disparatada que no se sabe bien de dónde llega, sino que detrás hay una investigación de años de 'elDiario.es', que se juega su reputación e incluso su patrimonio ante posibles acciones en contra; y también de una ONG de reconocida trayectoria de tipo internacional que defiende los derechos de las mujeres".

"Además, parece que hay mensajes, fotografías... y todo esto podría ser suficiente para que se abriera inicialmente una investigación si se determina la competencia española", ha añadido Joaquim Bosch, tras lo que ha subrayado que "la regla general es que los hechos que se juzgan en España son los que se han producido en territorio español".

Sin embargo, ha aclarado que "la regla tiene excepciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y una de las excepciones es que pueden perseguirse presuntos delitos que se habrían perpetrado en el extranjero si la persona denunciada tiene nacionalidad española, si las personas afectadas manifiestan su voluntad de ejercer acciones y si los hechos son delictivos en el lugar de ejecución". "Tenemos precedentes conocidos, como el caso de Jenni Hermoso, de Rubiales, que ocurrió en Australia", ha recordado el magistrado, al tiempo que ha señalado que "la Fiscalía ya ha anunciado que va a escuchar a las denunciantes, por lo que no descarta en absoluto que España pueda ser competente".

