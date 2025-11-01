"La gente lo ve como arrogante y maleducado": el príncipe Andrés, sin apoyo en Reino Unido

El rey Carlos III ha comenzado los trámites para retirar los títulos nobiliarios a su hermano, el príncipe Andrés, tras el escándalo del Caso Epstein. Desde Londres, el español Chefo Andreo cuenta en La Roca cómo se vive la situación en Reino Unido.

El monarca Carlos III ha iniciado el proceso para retirar los títulos nobiliarios a su hermano, el príncipe Andrés, tras las informaciones relacionadas con el Caso Epstein. Para conocer cómo se está viviendo la situación en Reino Unido, La Roca conectó en directo con Chefo Andreo, un español que reside en Londres.

Según explica Andreo, la sensación general entre los británicos es que "están un poco hartos" de todo lo que tenga relación con el hermano de Carlos III. "Se arma más alboroto fuera del país que aquí. O sea, aquí no es un tema de conversación, a no ser que lo saques", detalla.

Asimismo, deja claro que el príncipe Andrés "es una persona que nunca ha sido popular. La gente lo tiene como una persona arrogante, maleducada... no tiene una buena opinión".

