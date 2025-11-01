Fernando Rueda, sobre el 23F: "Por primera vez en la historia, Juan Carlos echa la culpa de todo a Alfonso Armada"

El rey emérito Juan Carlos I publicará el próximo mes sus memorias bajo el título Reconciliación, un libro de más de 500 páginas en el que aborda momentos clave de su vida, incluido el 23F, y rompe su silencio con declaraciones contundentes.

Dentro de un mes, el rey Juan Carlos I publicará sus memorias bajo el título Reconciliación. Se trata de un libro de más de 500 páginas escritas junto a la periodista y escritora francesa Laurence Debray. En estas memorias, el rey emérito rompe su silencio sobre algunos de los episodios más delicados de su vida y de la historia de España, como el intento de golpe de Estado del 23F.

"No hubo un golpe, sino tres. El de Tejero, el de Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo", señala el emérito en sus memorias. Unas declaraciones que el escritor Fernando Rueda califica como "brutales".

"Por primera vez en la historia, Juan Carlos echa la culpa de todo a Alfonso Armada", señala Rueda impresionada. "Armada, para ubicarnos, era la persona que estaba con él, su persona de confianza, participó en su educación, le cuidaba", explica el escritor.

"Alfonso Armada es uno de los autores del golpe de Estado. Siempre se dijo que Armada nunca implicó al rey por lealtad y ahora, precisamente, el rey utiliza algo que me parece barriobajero, que es echar la culpa al muerto", critica Fernando Rueda.

