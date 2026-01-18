Fernando Garea, muy crítico con quienes dicen que Julio Iglesias "no necesitaba" cometer agresiones sexuales y compran el discurso de "si eres guapo y rico, no violas"

"Otra cosa que me parece mentira es que volvamos a lo de que como las víctimas tardaron años en denunciar, quiere decir que no es cierto. Hay que pensar en cuál es la situación de estas mujeres en las que hay una superioridad laboral, económica y de género", ha expresado el periodista.

Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', ha criticado en La Roca las declaraciones "alucinantes" de amigos de Julio Iglesias que han salido en su defensa. "Creo que le están haciendo un flaco favor. Me parece tremendo que a estas alturas haya que entrar en algunos de los debates como los que plantean, con esta cosa de que él no lo necesitaba, es decir, que si eres guapo y rico, no violas", ha denunciado.

Además, el periodista ha destacado otra cosa que le "parece mentira", y es que se "vuelva a eso de que como las víctimas tardaron años en denunciarlo, quiere decir que no es cierto". "Por favor, hay que pensar cuál es la situación de estas mujeres en las que hay una superioridad laboral, económica y de género. Me parece tremendo que todavía estemos con esos debates, con esos amigos que supuestamente le están queriendo defender", ha expresado Garea.

En este sentido, el director adjunto de 'El Español' ha hablado sobre el silencio del artista sobre este asunto, señalando que "lo primero que no hizo Julio Iglesias en esa defensa fue responder a los múltiples requerimientos de las periodistas de 'elDiario.es', que durante meses estuvieron detrás de él para pedirle su valoración, su opinión". "Si él pensara que no hay nada efectivamente, les hubiera atendido y les hubiera respondido desde el principio y les hubiera dicho, pero ¿de qué me estáis hablando?", ha defendido.

