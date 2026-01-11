Felipe VI y la reina Letizia lideran el ranking de monarcas más activos en 2025, con un total de 313 días trabajados

En 2025, algunas monarquías europeas han sido mucho más activas que otras. En La Roca, Nuria Roca y sus colaboradores revelan cuáles reyes y reinas trabajaron más y quiénes tuvieron agendas más ligeras.

En este vídeo de La Roca, los colaboradores y Nuria Roca descubren cuáles han sido las monarquías europeas más trabajadoras en 2025. Según UFO No More, una web especializada en Casas Reales, han echado las cuentas de los días que han trabajado las diferentes monarquías.

Para ello han revisado la agenda de cada monarca y han seguido este método: si en un día uno de los monarcas tenía en su agenda cinco actos, se computaba como un día trabajado, independientemente de los lugares a los que asistiera. Es decir, da igual si en un día solo visitaba un sitio o varios.

Según el citado medio, los monarcas varones más activos del 2025 han sido Felipe VI con 192 eventos, seguido de Alberto de Mónaco (165) y Haakon de Noruega (156). Los que menos trabajaron fueron el príncipe William (109), Harald de Noruega (108) y el Gran Duque de Luxemburgo con 81 días trabajados.

En el caso de las reinas y consortes, la reina Letizia lidera el ranking con 121 días trabajados, seguida de Victoria de Suecia (119) y Máxima de Holanda (116). Las que menos trabajaron fueron Kate Middleton, con 52 días, y María Teresa, Gran Duquesa de Luxemburgo, con 42.

