Las espectaculares cifras que manejan los influencers: el sector gana 400 millones de euros al año

De hobby a negocio millonario. El universo influencer genera polémica y cifras récord: más de 400 millones de euros al año en España. Un sector en auge que rivaliza con la música o el cine y transforma las redes sociales en industria digital.

El mundo de los influencers se ha convertido en algo polémico, no solo por algunos de los contenidos que genera, sino también por las cifras estratosféricas que mueven algunos de sus profesionales. Tal y como destaca Nuria Roca en La Roca, el sector mueve en España alrededor de 400 millones de euros anuales, unos números que ya se acercan a industrias culturales tradicionales que generan ingresos estratosféricos, como la música o el cine.

Y es que lo que comenzó para muchos como un hobby se ha convertido en una industria millonaria. Así, en los últimos años, el número de creadores de contenido ha crecido de forma exponencial: en España ya hay 207.000 perfiles activos en redes sociales. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro: solo 1.500 superan el millón de seguidores y pueden considerarse profesionales del sector.

Entre los nombres más destacados se encuentran Ceciarmy(12,3 millones de seguidores), Marta Díaz(10,5) , Violeta Mangriñán (3,7) o Laura Escanes(3,1), que concentran algunas de las comunidades más numerosas. Pero el éxito no se mide solo en seguidores, sino también en ingresos. El sector supera ya los 400 millones de euros anuales, con TikTok como la plataforma que más ingresos genera, con aproximadamente 234 millones de euros.

Otros perfiles muy populares son Twin Melody (19,7 millones de seguidores), Judit Arias (19,6 millones) o Marina Rivers (7,9 millones). El streamer y empresario Ibai Llanos encabeza el ranking nacional con 27 millones de seguidores.

En Instagram, la escala de audiencia es enome. A nivel internacional, Georgina Rodríguez es una de las españolas más seguidas, con cerca de 72 millones de followers, seguida por nombres como Lola Lolita (4,3 millones de seguidores), Dulceida (3,4) o María Pombo (3,3). La propia Nuria Roca, presentadora del programa, figura también en esta lista con un millón de seguidores.

Cada publicación, historia o campaña se paga. Los perfiles que tienen entre 50.000 y 100.000 seguidores pueden cobrar hasta 1.400 euros por publicación, mientras que aquellos que superan los 100.000 seguidores llegan a ingresar hasta 3.000 euros por contenido publicitario.

Un auténtico fenómeno que confirma así su consolidación como uno de los negocios digitales más potentes y lucrativos del momento.

