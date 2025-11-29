Erik Harley analiza en 'Pormishuevismo. Rotondas y mamotretos' las rotondas más curiosas de España: "Ha sido un trabajo de satélite"

Nuria Roca entrevista a Erik Harley, autor de 'Pormishuevismo. Rotondas y mamotretos', un libro que analiza cerca de 200 rotondas sorprendentes de España. Harley explica su proceso de investigación y comparte algunas de las más curiosas, como la de Jaén

"Somos el segundo país del mundo con más rotondas; solo nos ganan los franceses", comenta el escritor. Asimismo, explica que ha sido un trabajo duro, pues no todos los ayuntamientos le han facilitado información sobre ellas.

"Ha sido más un trabajo de satélite y de recorrer toda España" señala, y añade que el libro ha salido adelante también gracias a su comunidad, que le ha ido enviando imágenes.

Para Erik, una de las rotondas más bonitas de España se encuentra en Jaén, donde destacan dos pavos reales construidos con materiales reciclados. "En la parte del pompis de uno de ellos han colocado una señal de 'STOP', así que podemos decir que es una rotonda homófoba", comenta como curiosidad.

Puedes ver la entrevista completa en este vídeo de La Roca.

