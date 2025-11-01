Ahora

Morir es caro

Enrique García: "Desde la OCU desaconsejamos los seguros de decesos porque puedes pagar hasta tres veces más que el coste del entierro"

El portavoz de la OCU ha recomendado que tras la muerte de un familiar, se llame a "amigos o conocidos" para que se ocupen de las gestiones del entierro.

Enrique García

Nuria Roca se ha interesado por saber si hoy en día es mejor tener un seguro de deceso o ahorrar tú para cuando te vayas a morir, a lo que Enrique García, portavoz de la OCU, le ha respondido que ellos desaconsejan "este tipo de seguros, porque en condiciones normales, con una esperanza de vida normal, vas a acabar pagando, dependiendo del seguro, puede que hasta tres veces el coste del seguro".

En lo referente a las gestiones que hace el seguro tras la muerte de un familiar, García ha destacado que "hacen lo mismo que hace una funeraria si se la contrata". "La diferencia es que con el seguro llamas a un número de teléfono y ellos ponen en marcha ese mecanismo con la funeraria y te ofrecen los mismos servicios", ha explicado.

Así, el portavoz de la OCU ha recomendado que tras la muerte de un familiar, siendo un momento muy delicado, se llame "a amigos o conocidos" para que ellos se ocupen de las gestiones del entierro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PPCV propone a Génova el nombre de Vicent Mompó para sustituir a Carlos Mazón
  2. Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado
  3. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya que el Sáhara Occidental sea parte integral de Marruecos
  4. Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Madrid: investigan si el retenido es el 'Niño Juan'
  5. España, México, la época colonial y una disculpa: las palabras de Albares convencen a medias a Sheinbaum
  6. Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con su mítico video... a 1 de noviembre