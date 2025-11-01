Enrique García: "Desde la OCU desaconsejamos los seguros de decesos porque puedes pagar hasta tres veces más que el coste del entierro"

El portavoz de la OCU ha recomendado que tras la muerte de un familiar, se llame a "amigos o conocidos" para que se ocupen de las gestiones del entierro.

Nuria Roca se ha interesado por saber si hoy en día es mejor tener un seguro de deceso o ahorrar tú para cuando te vayas a morir, a lo que Enrique García, portavoz de la OCU, le ha respondido que ellos desaconsejan "este tipo de seguros, porque en condiciones normales, con una esperanza de vida normal, vas a acabar pagando, dependiendo del seguro, puede que hasta tres veces el coste del seguro".

En lo referente a las gestiones que hace el seguro tras la muerte de un familiar, García ha destacado que "hacen lo mismo que hace una funeraria si se la contrata". "La diferencia es que con el seguro llamas a un número de teléfono y ellos ponen en marcha ese mecanismo con la funeraria y te ofrecen los mismos servicios", ha explicado.

Así, el portavoz de la OCU ha recomendado que tras la muerte de un familiar, siendo un momento muy delicado, se llame "a amigos o conocidos" para que ellos se ocupen de las gestiones del entierro.

