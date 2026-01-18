Ahora

La dieta mediterránea tiene los días contados: la nórdica y sus beneficios podrían ocupar el trono alimenticio

Un análisis científico sitúa este tipo de alimentación, basado en alimentos del norte de Europa, como una alternativa incluso más potente en salud metabólica y en longevidad.

La dieta mediterránea ha sido venerada durante mucho tiempo en España, pero ha habido un gran giro que podría suponer el adiós definitivo al reinado de este tipo de alimentación.

Un análisis científico sitúa a la dieta nórdica, basada en alimentos del norte de Europa, como una alternativa incluso más potente en salud metabólica y en longevidad. Según un estudio reciente, sus consumidores tienen un 42% menos de posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Asimismo, tienen un 26% menos de probabilidades de riesgo cardiovascular, un 22% menos de sufrir una muerte prematura y un 14% menos en cuanto a mortalidad en caso de tener cáncer.

Esta dieta incluye alimentos ricos en fibra y antioxidantes, como cereales integrales (centeno, cebada o avena), frutas del bosque (arándanos o frambuesas), tubérculos y crucíferas (remolacha, coliflor o repollo), pescados grasos de la zona (salmón o arenque) y lácteos fermentados (skyr o kéfir).

