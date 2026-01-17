La crítica de García Aller a Trump tras anunciar aranceles: "Sigue sin entender cómo funcionan; eso lo pagan los estadounidenses"

La periodista ha señalado que el líder de EEUU "amenaza a los países europeos que apoyen a Groenlandia", pero ha subrayado que "los aranceles se ponen a toda la UE".

Marta García Aller, periodista y escritora, ha reaccionado en La Roca al anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 10% a los países europeos que tengan tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero, señalando que "sigue sin entender cómo funciona la UE". "Amenaza a los países europeos que apoyen a Groenlandia, pero los aranceles a la UE se ponen a toda la UE", ha subrayado.

Además, García Aller ha expresado que el líder de Estados Unidos también "sigue sin entender cómo funcionan los aranceles", ya que, ha destacado, "eso lo pagan los importadores, es decir, los estadounidenses". "Está encareciendo los productos que llegan a Estados Unidos, cada vez cuestan más. De hecho, la razón por la que en el 2025 no subieron los precios todo lo que se calculaba por los aranceles es porque muchos empresarios americanos habían hecho acopio de productos con tiempo por temor a Donald Trump", ha explicado.

Sin embargo, la periodista ha advertido de que en el 2026 "ese acopio ya se ha agotado y este año es cuando los precios pueden seguir subiendo". "Y eso a quien le penaliza luego es a los votantes que están muy enfadados con los precios. De hecho, fue una de las principales razones por las que los votantes se enfadaron con Biden y votaron por Trump, porque Trump prometió que bajaría los precios", ha concluido.

