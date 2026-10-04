"¿Es de coña, no?": la reacción de incredulidad en La Roca con el caso del condenado a muerte John 'Babbacombe' Lee

El plató de La Roca no daba crédito con cada dato del caso del condenado a muerte John 'Babbacombe' Lee. En 1885 debió morir en la horca, pero el mecanismo falló tres veces y el ministro del Interior, pensando que era cosa del destino, le mandó a su casa.

"¿Es de coña, no?" Esa ha sido la pregunta de Nuria Roca. Esa ha sido la cuestión de la presentadora de La Roca ante el caso de John 'Babbacombe' Lee. De un condenado a muerte que, en 1885, debió morir en la horca pero que finalmente acabó libre y en su casa.

El motivo, que el mecanismo del aparato en cuestión falló hasta tres veces en el momento de su ejecución.

Lejos de intentarlo una cuarta vez, el ministro del Interior decidió pensar que lo que había pasado era cosa del destino y le liberó.

"Tardaron 22 años en hacerlo", ha concluido Sara Ramos sobre el caso de Lee.

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