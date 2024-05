El canal de televisión de Caravaca de la Cruz (Telecarava) se ha hecho viral por la interesante manera en la que una mujer 'traducía' del español al inglés las preguntas de un reportero a dos turistas. El reportero la presenta como una "amiga que habla un poco de inglés" y ella le contesta con un: "Yes, very well".

Después él le pide que pregunte a dos turistas que si han visitado el pueblo por las fiestas y ella se limita a decirles "you're welcome" y seguido de varios "yes, yes, yes". Pero no se queda ahí, porque el reportero le pide que les pregunte qué les está pareciendo y ella lo traslada en español pero con acento inglés: "Qué os parece esta fiesta internacional".

Los turistas, perplejos, no entendieron la pregunta porque, obviamente, estaba en español. Puedes ver el cómico vídeo pinchando en el vídeo principal que acompaña el texto.