Benjamín Prado analiza el papel del PP en la comparecencia de Sánchez en el Senado: "Se la pusieron votando, lo tuvo muy fácil"

Pedro Sánchez supera sin sobresaltos su comparecencia en el Senado por el caso Koldo. Desde La Roca, el escritor Benjamín Prado analiza la intervención del presidente y critica el tono empleado por la oposición, al que califica de más "policial que político".

Pedro Sánchez sale airoso de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo. El presidente del Gobierno ha evitado dar titulares a la oposición. Desde La Roca, Benjamín Prado ha dado su opinión sobre el tema.

"Creo que se la pusieron votando, lo tuvo muy fácil", asegura el escritor. Asimismo, añade que "el Partido Popular se equivocó de lado a lado en el tono y en la manera de llevar a cabo un interrogatorio más policial que político".

Según Prado, el parlamentario encargado de interrogar a Sánchez no consiguió ponerlo en ningún aprieto. Además, considera que el resultado de toda la comparecencia se centró en un detalle curioso: las gafas virales del presidente. "Se ha hablado más de las gafas que de otra cosa", señala.

Por otro lado, Benjamín Prado critica la forma de hacer política actual: "A mí, ni ahora, ni en otros casos, ni en los casos que vengan después, me gusta este tipo de política. No me gusta que el presidente del Gobierno lleve circo al Senado".

