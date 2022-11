Ángel Antonio Herrera ha afirmado en La Roca de forma tajante que "la exposición de los hijos en las redes es pornografía, se saque rendimiento económico o no". "El primer deber que tiene un padre sobre un hijo menor es la protección, y la protección pasa por no exponerles en un artefacto mundial exhibiendo la intimidad. Si sacas a alguien en Internet, no preservas su intimidad", ha manifestado.

Además, el periodista ha dicho que también está "en contra de que los influencers solo saquen lo bueno" porque, según ha dicho, no está de acuerdo con "la felicidad de decreto que tienen las redes". "Me parece intolerable que se saque a los niños y debería haber un organismo que pusiera freno a todo esto. Exponer a un hijo es porno, y si se cobra ni te cuento", ha concluido.