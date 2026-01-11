Ana Martín: "La Iglesia es la primera y única institución que reconoce delitos prescritos y eso es un mérito"

La Iglesia y el Gobierno firman un acuerdo histórico para atender a víctimas de abusos sexuales. Ana Martín, desde La Roca, analiza la medida y destaca el reconocimiento de delitos prescritos como un paso importante y positivo.

Esta semana, la Iglesia y el Gobierno firmaron un acuerdo histórico para atender a las víctimas de abusos sexuales. El documento señala que los afectados que no puedan acudir a la justicia recibirán una compensación económica. Desde La Roca, la periodista Ana Martín valora la situación.

Martín señala que es una vía necesaria para aquellos casos que han prescrito y que, por tanto, las víctimas no pueden acudir a la Justicia. No obstante, deja claro que "la Iglesia es la primera y única institución que reconoce delitos prescritos y eso es un mérito".

"¿Qué ha tardado? Claro que ha tardado y que hay gente que ha sufrido durante muchos años, pero bien es cierto que la Iglesia ha ido mostrando en los últimos años un cambio de actitud", reflexiona la periodista.

Por último, pide que se deje atrás la polémica y que la gente comprenda que "este acuerdo es un hito. Centrémonos en el titular positivo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí