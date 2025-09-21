Alberto Collado, víctima de estafa: "Te llega una notificación de un número que no conoces ofreciéndote trabajo"

Las falsas ofertas de trabajo se han convertido en una de las estafas más virales en los últimos años. Los delincuentes se aprovechan de la necesidad de empleo y del deseo de obtener dinero extra para engañar a sus víctimas.

Desde hace años, los estafadores han ido creando nuevas formas de engañar y robar a la población. La más reciente y viral son las falsas ofertas de trabajo.

Los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad y la desesperación de las personas por conseguir empleo, presentando trabajos que parecen sencillos y con salarios muy generosos.

La Roca ha contactado con Alberto Collado, víctima de este tipo de estafa, quien explica cómo fue su caso: "Te llega una notificación de un número que no conoces ofreciéndote trabajo y te dice 'si quieres recibir un dinero extra entra en este link'".

Aunque en ese momento ya tenía trabajo, Alberto vio en el mensaje una oportunidad para mejorar sus ingresos. "Me llamó la atención que podías hacerlo cuando quieras... un dinero extra", reconoce.

En su caso, al rellenar unos formularios, dio sin saberlo el consentimiento a los estafadores para hacer transferencias bancarias desde su cuenta a la de ellos. En total perdió 1.800 euros, los cuales no se le han devuelto a pesar de haber presentado una denuncia, debido a que él dio el permiso.