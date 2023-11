Como si se tratara de una plácida tarde de primavera, Emilio Doménechse toma su café sentado en la terraza de una cafetería, sin prestar atención a lo que desde el cielo llega y aterroriza al resto de los clientes del establecimiento.

Rayos, truenos y explosivos meteoritos caen a su alrededor sin que a él le tiemble siquiera el pulso en este vídeo promocional de 'Gabinete de crisis', un nuevo programa que laSexta estrenará muy pronto y que estará conducido por el conocido periodista.

"¿Estamos preparados para el fin del mundo? Nosotros, puede que no, pero Nanísimo, sí", afirma la voz en off. "En peores situaciones me he visto", dice el presentador para después, soplar el polvo de su tostada y seguir disfrutando de su merienda.

Muy pronto, en laSexta, 'Gabinete de crisis'.