"Vienen a ver las luces, no a comprar": la cara B de la Navidad en Málaga con más de 20 comercios cerrados en señal de protesta

Con una parte de Málaga haciendo su agosto por las luces de Navidad hay otras zonas de la ciudad en las que se vive todo lo contrario. "El turismo de ahora no es de comprar. No viene a comprar souvenirs", expresan.

No es oro todo lo que reluce en el encendido de las luces en Málaga. Mientras unos viven días de gloria y de felicidad por todo lo que generan en estas fechas, hay otros comercios, otras calles, que están completamente vacíos. Que no tienen a nadie en sus tiendas y que, como dicen, viven en "temporada baja, bajísima".

"El turismo de ahora mismo no es de comprar. No compra souvenirs", cuentan sobre cómo les afecta la afluencia de gente por las luces de Navidad.

Y es que es otro tipo de turista el que visita Málaga durante estos días: "Vienen a ver las luces, pero no a comprar".

El motivo es el que es, según cuentan. Porque el hecho de que haya establecimientos totalmente vacíos es algo que solo se da en estas fechas: "Solo ahora. El año pasado fue lo mismo".

