El 28 de julio de 2019, el fotógrafo afincado en Valencia José Luis Abad, de 49 años, murió. Estaba practicando un ritual en la finca del actor porno Nacho Vidal y se desvaneció, tal y como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Tres años antes, el propio Nacho Vidal hizo público un vídeo en el que hablaba de su experiencia al probar el veneno del sapo bufo, el potente alucinógeno que también inhaló el fotógrafo antes de fallecer.

"Fumé sin saber muy bien qué iba a pasar, sin saber qué esperar. Me dijeron que abriera los brazos y mirara al sol, me hizo morir. Hizo que mi alma se fuera de mi cuerpo y mi cuerpo explotara. No tenía límite. Mi cuerpo se convirtió en luz", contaba la estrella del porno.

"Yo formaba parte del cielo, del suelo, de las plantas. Era el universo. Era todo", añadía.

Nacho Vidal, incluso afirmaba que había dejado todas sus adicciones gracias al sapo: "No he vuelto a tomar coca, no he vuelto a tomar alcohol, ni una pastilla para dormir, que tomaba todos los días. Se me ha acabado todo aquello a lo que tenía adicción, o apego y lo que he conseguido con el sapo es la paz, la paz de mi espíritu".

El vídeo acabó formando parte de la investigación policial por la muerte del fotógrafo. Y el actor fue procesado por homicidio imprudente.

Además, los expertos desmienten a Nacho Vidal con ciencia. "Es una sustancia demasiado arriesgada. Puede desencadenar efectos graves como brotes psicóticos, o una esquizofrenia posterior", explicó Paula García Notario, médico de Urgencias del Hospital de la Fe de Valencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.