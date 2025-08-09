Así devuelven dos jóvenes "estilistas" ropa usada a las tiendas: "Quitas la etiqueta con un golpecito"

Equipo de Investigación localizó en 2022 a dos jóvenes estilistas que practicaban 'wardrobing': compran ropa en grandes cantidades, las usan sus clientes en campañas, y después las devuelven.

Equipo de Investigación se centró en este programa de 2022 en investigar el negocio de las devoluciones. En 2021 se devolvieron en España más de dos millones y medio de prendas de ropa.

Un fenómeno que provocó que Inditex, la mayor cadena de ropa española, cambiase incluso la fisonomía de sus tiendas. La cadena pasó a tener una zona dedicada en exclusiva a la recogida de pedidos online, y hasta abrir una línea de caja solo para devoluciones, de forma que "agilizan las devoluciones e incentivan a devolver en tienda".

"Los probadores así ya no tienen los picos de uso que tenían antes, porque al comprar ropa online esa prueba lo haces en casa", señaló José Ruiz, un experto en neuromárquetin, a los reporteros.

Equipo de Investigación localizó a unos jóvenes "estilistas" que se disponían a devolver ropa usada. "Normalmente, con un golpecito seco se quita la etiqueta, y luego se vuelve a poner", confesó la joven, quien confesó nunca haber pasado "vergüenza" de que le rechazaran una prenda.

Además, el experto en neuromárquetin habló del creciente fenómeno del 'wardrobing' :"Consiste en devolver una prenda que no está nueva, porque ha sido usada".

