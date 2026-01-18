'Las Vegas', la barriada de las Tres Mil donde "nadie quiere vivir": "Está minado de plantaciones de marihuana"

Jaime Bretón, comisionado del Polígono Sur de Sevilla, cuenta que se comercializa con las viviendas de esta zona en el mercado negro. "Cuestan alrededor de 7.500 euros", desvela, dejando claro que su compraventa es ilegal.

Las Tres Mil Viviendas es uno de los barrios (no oficiales) más conocidos de Sevilla que alberga miles de vecinos en seis barriadas distintas que conforman el Polígono Sur, aunque hay en algunas de ellas donde nadie quiere vivir. En un especial de 2024 de Equipo de Investigación, el programa se adentraba en la zona, foco de conflictos y reyertas, y descubría que la barriada Martínez Montañés, conocida como 'Las Vegas', es uno de los lugares más deteriorados.

Allí se produjo un brutal tiroteo entre los Naranjeros y los Caracoleños por un vuelco de droga y allí Jaime Bretón, comisionado del barrio, aseguraba que "hay edificios donde el 80% se utiliza para las plantaciones de marihuana".

El hombre, conocedor de la situación de la barriada, destacaba que es una zona donde "nadie quiere vivir", mientras que una vecina se quejaba de los constantes cortes de luz desde el balcón de su vivienda. "Por qué crees que no hay luz", decía indignada en referencia a las plantaciones de droga. "Esto está minado de plantaciones de marihuana", desvelaba Bretón.

Una problemática que va más allá de las plantaciones en sí, ya que está provocando que haya extorsiones para que la gente que vive en estos pisos los abandonen. Aunque la compraventa de estas viviendas es ilegal porque pertenecen a MUVISA, una sociedad municipal que gestiona viviendas protegidas, al final consiguen traspasarlas a través del mercado negro.

"Cuestan alrededor de 7.500 euros", explicaba Bretón. Los adjudicados tenían que pagar por ellas. De hecho, se pagaba un alquiler "hace muchísimos años". Sin embargo, "llegó un momento de inflexión en el que la gente dejó de pagar", reconocía.

