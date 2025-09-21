Uno de los mayores estafadores inmobiliarios de España estuvo fugado seis meses: estas es la casa en la que se escondió en Colombia

Carlos García Roldán, conocido en el mundillo como Charly, presuntamente estafó junto a otros colaboradores 3,3 millones de euros a 240 personas con la venta de casas que nunca llegaron a construirse.

Actualmente, Carlos García Roldán, conocido como Charly, está siendo juzgado junto a otros colaboradores por presuntamente estafar 3,3 millones de euros a 240 personas con la venta de casas que nunca llegaron a construirse. Aunque su historia, la de uno de los mayores estafadores inmobiliarios de España, el mayor de Baleares, más bien podría haberse llevado al cine.

Tras conocerse que presuntamente era el cabecilla de un entramado de corrupción urbanística, Charly huyó a Colombia. Tras una amplia investigación, los agentes emiten una orden de detención internacional para atraparle. Charly había recorrido más de 11.000 kilómetros, haciendo la ruta Mallorca- Madrid-París- Bogotá. El hombre fue encontrado en Buga, una ciudad de 98.000 habitantes y que está a escasos 70 kilómetros de Cali, la capital.

Pero Charly se escondió en un barrio humilde de las afueras donde, además, nadie parecía conocerla. Allí Equipo de Investigación visitaba en 2023 la casa donde el presunto estafador permaneció huido de la Justicia. La abuela de su pareja, Martha, muestra cómo era la vida de Charly durante su fuga.

El hombre que gastó más de medio millón de euros en un casino en seis meses se ocultaba en una muy humilde vivienda. La mujer asegura que Charly llegó a Colombia con solo 2.000 euros en efectivo.

