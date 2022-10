Equipo de Investigación se hace pasar por un camarero en búsqueda de empleo para destapar las ofertas laborales más indignantes del sector: desde contratos de ayudante con funciones de camarero a puestos pagados en B, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Ofertas que no sorprenden a Jesús, con 16 años de experiencia como camarero a sus espaldas, y que denuncia públicamente este tipo de ofertas en sus redes sociales: "No encuentran camareros porque no respetan el convenio, ni las condiciones laborales", resume.

Él mismo muestra un ejemplo a Equipo de Investigación en el que el propio hostelero pide a una persona en situación irregular para poder aprovecharse de ella: "Hola, ¿tienes alguna amiga sin papeles para camarera o ayudante de cocinera? Que trabaje mucho y cobre poco", lee Jesús. Puedes ver esta y otras ofertas abusivas en el vídeo.