La tía de 'El Patrón', el narco gaditano fan de Pablo Escobar: "Tengo un Porsche Panamera porque me dan tres pagas"

Equipo de Investigación analizaba en 2021 la figura del llamado Patrón y su familia, 'Los Piños'. Una de sus familiares, titular de un vehículo de lujo, evitaba dar información.

Es uno de los narcos más conocidos en Cádiz, en concreto en la localidad de Puerto Serrano. El 27 de enero de 2022, el municipio fue testigo mudo de un operativo policial para dar con el clan de 'Los Piños' y, por ende, con su máximo representante: Francisco Javier Ramos, 'El Patrón'.

Este narcotraficante de marihuana, ya en la cárcel y que creó una supuesta red de blanqueo, no tenía ninguno de los ocho vehículos de alta gama que fueron requisados en el operativo a su nombre. La propia Guardia Civil relataba a Equipo de Investigación entonces que lo habitual es que estos coches no se inscriban a nombre de los responsables del clan.

Entre ellos había un Mercedes y un Porsche Panamera. El último de ellos figuraba a nombre de Carmen Ramos, tía del líder de 'Los Piños'. "Tengo tres pagas. Mi marido cobra 504 euros", defendía, asegurando que era ella la propietaria del Panamera. "Ese coche está valorado en 100.000 euros. ¿Cómo se ha comprado usted un coche valorado en 100.000 euros", quería saber el reportero. "Lo vi barato y me gustó y nada, me lo compré". Negaba que alguien lo hubiera comprado y puesto a su nombre.

Pero la mujer ni siquiera tenía carnet de conducir, aunque poco le importa a la hora de poner excusas. "Yo puedo meter un chófer, ¿no? Yo quiero ir a algún sitio, puedo a avisar a algún amigo de mi marido, ¿no?".

Durante la conversación, Carmen acababa admitiendo que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella se lo dio. "El trato lo hicieron mis hermanos, no lo hice yo". La mujer también evitó responder a preguntas relacionadas con las acusaciones que pesaban contra miembros de su familia.

