Ahora

Hemeroteca

El testimonio de un exseguidor de Llados: "Era una estafa y perdí bastante dinero"

Equipo de Investigación recoge los testimonios de algunos de los jóvenes, que quedaron desengañados por las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad de Llados.

La denuncia de un exseguidor de Llados: "Era una estafa y perdí bastante dinero"

Equipo de Investigación habló con un joven de Albacete que se dedicaba al marketing de afiliados que promovía el influencer. Cada día acudía a su trabajo en una lavandería, donde ganaba 900 euros anuales. "De momento, solo he generado 15 euros con el marketing de afiliados", reconocía ante las cámaras.

Sin embargo, hasta que el marketing de afiliados no le generase suficiente dinero para poder vivir de él, manifestó que tenía que serguir con su trabajando, "o donde sea".

Además, el programa charló con Álvaro, otro de los jóvenes exseguidores que denunció las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad de Llados. "A partir de seguir a Llados, me di cuenta de que era una estafa y perdí bastante dinero. Esto me hizo abrir los ojos. Lo que él hacía era intentar sacarte de una Matrix para meternos en la suya", aseguró el joven.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"
  2. El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual
  3. El PP carga contra el PSOE por el nuevo modelo de financiación y lo tilda de "corrupción": "Es un cheque para seguir en el poder"
  4. "Es la tragedia de nuestras vidas": los propietarios del bar de Crans-Montana hablan por primera vez tras el incendio
  5. Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad
  6. La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño