El testimonio de un exseguidor de Llados: "Era una estafa y perdí bastante dinero"

Equipo de Investigación recoge los testimonios de algunos de los jóvenes, que quedaron desengañados por las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad de Llados.

Equipo de Investigación habló con un joven de Albacete que se dedicaba al marketing de afiliados que promovía el influencer. Cada día acudía a su trabajo en una lavandería, donde ganaba 900 euros anuales. "De momento, solo he generado 15 euros con el marketing de afiliados", reconocía ante las cámaras.

Sin embargo, hasta que el marketing de afiliados no le generase suficiente dinero para poder vivir de él, manifestó que tenía que serguir con su trabajando, "o donde sea".

Además, el programa charló con Álvaro, otro de los jóvenes exseguidores que denunció las consecuencias negativas de haber formado parte de la comunidad de Llados. "A partir de seguir a Llados, me di cuenta de que era una estafa y perdí bastante dinero. Esto me hizo abrir los ojos. Lo que él hacía era intentar sacarte de una Matrix para meternos en la suya", aseguró el joven.

