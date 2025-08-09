El testimonio de una exempleada de Zara sobre cómo operaba una condenada por devolver ropa usada a la tienda

Seis meses de prisión, prohibición de entrar en las tiendas de Inditex durante un año y 452 euros. La cadena de ropa denunció a una de sus clientas por devolver ropa usada y la denuncia acabó en esta sentencia pionera.

Una clienta habitual de tiendas Inditex, en Zaragoza, fue condenada a seis meses de prisión y un año de prohibición de acceso a los establecimientos del grupo por un delito continuado de estafa. La sentencia, considerada pionera en este tipo de casos, obligó además a la condenada a pagar 452 euros. La mujer, de 34 años, operaba en varias tiendas del centro de la ciudad, donde realizaba los engaños meticulosamente planificados.

Teresa Benito, exempleada de una tienda del grupo, explicó cómo funcionaba su 'modus operandi': "A nosotros en caja nos aparece la prenda, una imagen pequeña, y nos tiene que coincidir los números de la etiqueta que tiene que coincidir los colores y la talla". Así, la mujer condenada lo que hacía era "cambiar la etiqueta de una chaqueta nueva por una vieja, y devolvía la vieja". "Ella devolvía la chaqueta vieja, se le devolvía el dinero, y encima se llevaba una chaqueta nueva", señala Benito.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.