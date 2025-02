El testimonio de un amigo de Malén sospechoso de su desaparición: "No soy ningún santo, pero de ahí a hacer ciertas cosas, no"

Equipo de Investigación ha hablado con uno de los amigos de Malén. Con alguien que, además, fue uno de los sospechosos de su desaparición. Se trata de Alejandro Baena, un joven que conoce a la adolescente el mismo año en que desaparece en Mallorca.

"Nos conocemos en junio de 2013, el mismo año en que ya desaparece. Yo tendría 20 años y ella 15. Era una más del grupo y del entorno local del ensayo. Hacíamos cosas juntos. Todos. Salir por ahí, sentarnos en los bancos del local, hacer el tonto en redes..." cuenta.

Y habla del "fuego interior" de Malén: "Le hacía diferente. Tenía mucho ímpetu y ganas tanto de aprender cosas nuevas como de hacer otras que nunca había hecho. Tenía la intención de ser tatuadora. Le interesaba mucho el arte".

La Policía, como cuenta, le interroga "unas cuatro o cinco veces": "Me dicen que, si ha pasado algo lo podemos arreglar. Que podemos mirar cómo solucionar el asunto".

En ese sentido, habla de esas supuestas pastillas que él elabora según afirma el entorno de Malén: "Ya me gustaría... pero no. No había pastillas, así de sencillo. No soy ningún santo, pero de ahí a hacer ciertas cosas, pues no. Y menos con Malén".