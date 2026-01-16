Testigos de la tragedia del castillo hinchable de Mislata afirman que el responsable de la atracción de feria "desapareció" tras el accidente

Padres que vieron cómo sus hijos "volaban por los aires" tras subirse a un castillo hinchable de Mislata, señalan que un "joven con un chaleco" que era el único responsable de la atracción en ese momento, "desapareció".

Madres y padres que fueron testigos de la tragedia del castillo hinchable de Mislata destacan que el único responsable que allí había de la atracción era un "chico joven, de 18 años como mucho, con un chaleco fosforito y un pito", quien "desapareció" tras el accidente.

"El chico se puso las manos en la cabeza y se puso a sacar a muchos niños. Lo vi actuar muy rápido, pero no sé cómo lo hizo porque yo me quedé bloqueada. Solo vi que sacaba a niños, cortaba cuerdas y saltaba por todos lados, y en un segundo desapareció y ya no lo volví a ver", cuenta Carolina Martí, testigo de la tragedia.

En la misma línea, Eva Roz, madre de una de las niñas que murió tras el accidente, afirma que "a ese chico lo han hecho desaparecer directamente", a lo que el padre de la niña apostilla que a lo mejor "ha desaparecido él".

"A lo mejor ha desaparecido él, pero está claro que es un chico que estaba demostrando ser más humano que ninguno de los feriantes que había allí, porque fue el único que ayudó a las víctimas, a los niños y ese chico no trabajaría allí, sino que simplemente estaría a cambio de dos duros", manifiesta Eva.

Por su parte, Anais Salazar, otra testigo, señala que a su hijo se lo "entregó el chico de las camas elásticas". "Salió preguntando y ahí es cuando yo lo cojo", indica.

