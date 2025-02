La tensa relación entre los padres de Malén incluso tras desaparecer su hija: "Los choques entre ellos eran constantes"

Micaela Solé, una de las amigas de Malén, ha hablado sobre la tensión que había entre los padres de la desaparecida incluso en plena búsqueda de la joven: "La gente no veía por qué dos personas que tienen una hija en común no se dejan de tonterías y hacen lo que deben, que es buscarla".

Sorpresa e incredulidad, para mal, entre los amigos y conocidos de Malén ante la actitud de sus padres una vez ella desaparece. Todo, por la tensión que entre ellos hay y que incluso se deja notar tanto en las concentraciones como en los mensajes para su hija.

"Al principio, el padre organiza las concentraciones y todo bien hasta ahí. Luego aparece la madre, y como no se llevan bien las peleas y choques entre ellos eran constantes", dice una de las amigas de Malén.

Y añade: "La gente no veía por qué dos personas que tienen una hija en común no se dejan de tonterías y se ponen a hacer lo que hay que hacer que es buscar a su hija".

"Se convirtió en algo que no muchos de mis amigos soportaban. Solo se habla de eso. Ya pasa de ser una desaparición a que quizá la han matado por algo del padre, o ha sido entre los padres, o ha sido algo que no tiene que ver con una desaparición porque no se sabe por qué la han raptado o ya no sé", cuenta la amiga de Malén.