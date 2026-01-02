"Tenía joyas de Tous, podía llevar 10 billetes de 50 en la cartera": una extrabajadora destapa el elevado tren de vida de 'Anita la Fantástica'

Gloria Mateo, extrabajadora de Ana María Vicente en su agencia de viajes, explicaba en este vídeo cómo era el tren de vida que seguía esta mujer responsable de varias estafas millonarias.

Ana María Vicente, más conocida como 'Anita, la fantástica' ha protagonizado estafas millonarias, como la quele costó 430.000 euros a un amigo suyoal que había prometido un gran negocio.

Pero el historial de estafas de Ana María Vicente comenzó mucho antes. Durante 12 años, trabajó como contable en una fábrica, hasta que fue despedida por robo. Los tribunales demostraron que sustrajo 257.645 euros de la caja cuando se encargaba de la contabilidad, por lo que fue condenada a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida.

Sin embargo, 'Anita, la fantástica' nunca llegó a ingresar en prisión. En 2011 abrió su primer negocio, una agencia de viajes, y llegó a convertirse en la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Municipio, lo que le daba acceso a un amplia red de contactos y potenciales clientes.

Gloria Mateo, extrabajadora de 'Anita' en esta agencia, relataba a Equipo de Investigación cómo era el elevadísimo tren de vida que llevaba Ana María Vicente. "Llevaba muchas joyas de Tous, algún bolsito de Vogue...", afirmaba Gloria, que aseguraba que incluso "podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera".

