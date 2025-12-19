"Es temporada super alta": la diferencia en la caja de un bar de Málaga en las fechas del encendido de las luces

Málaga ha hecho de la Navidad uno de sus principales activos turísticos. La ciudad se ilumina durante estas fechas y las calles están repletas de gente que hacen sonreír a los dueños de los bares y de no pocos establecimientos.

Málaga está completamente llena en las fechas del encendido de las luces. Está viva, radiante, iluminando tanto las calles como muchos de los negocios que hacen su agosto en pleno otoño. Porque se nota. Porque lo notan. Porque no hay prácticamente una mesa libre en las terrazas de una ciudad que ha convertido en atracción turística la iluminación navideña.

"Es temporada super alta. Es como si estuviéramos en verano", dicen sobre el volumen de negocio que tienen en estas fechas.

Y es que hay quien trabaja todas las noches: "Hasta las 04:00. La afluencia de gente es bastante. Hemos vendido 800 tickets tan solo durante la tarde".

Porque todo está lleno. Porque hay cola para entrar en unos bares que viven uno de los momentos de mayor intensidad, y dinero, del año: "Hacemos un 60 o un 70% más de caja".

