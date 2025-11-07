"Son los ahorros de mi vida": las palabras de unos clientes de Paco 'el Bueno' que invirtieron más de medio millón de euros

Un empresario y su mujer han compartido en Equipo de Investigación cómo era su relación con Francisco. Con él fueron al palco del Santiago Bernabéu para ver un Real Madrid - Barça, en unas entradas que costaron cerca de 1.000 euros que pagó el gestor.

Un empresario y su mujer, principales inversores de Paco 'el Bueno', han confesado a Equipo de Investigación que invirtieron con él "unos 500.000 euros". "Es mucho dinero, son los ahorros de mi vida", han dicho.

Y es que para ellos, como dicen, Paco era "como familia". "Se daba a querer porque se le veía formal. Era un inversor... el número uno de España", han afirmado.

Con él llegaron a ir a lugares como "Sevilla, Jerez y Madrid. "Siempre pagaba él, nunca quería que pagáramos nosotros", expresan para compartir fotos de su visita al restaurante De María y al palco del Santiago Bernabéu para ver un Real Madrid - Barça.

Cada entrada cuesta alrededor de 1.000 euros. Con comida incluida y, como siempre, todo pagado por Paco.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

