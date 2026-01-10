Simón Pérez revela a Equipo de Investigación los inicios de su caída: "Trabajaba muchas horas y empecé a meterme coca..."

Pérez se sinceró en Equipo de Investigación sobre cómo pasó de ser un reconocido economista a emprender una caída sin frenos por la que acabó en la calle. Todo comenzó cuando decidió comenzar a drogarse para "trabajar más horas".

En 2013, Simón Pérez era un economista de prestigio con un currículum difícil de igualar. Conocido como el 'gurú de las hipotecas', disfrutaba de un elevado nivel de vida, tal y como él mismo relató en esta entrevista concedida a 'Equipo de Investigación'.

Sus altos ingresos le permitían llevar una vida acomodada, con"una casa en Madrid, otra en Barcelona y un BMW". Sin embargo, a pesar de sentirse "muy realizado", la presión profesional empezó a pasarle factura. "Trabajaba muchas horas, empecé a meterme coca para trabajar, y en diciembre pasó lo del vídeo viral, que fue cuando se truncó todo un poco", expresó el economista.

Ese punto de inflexión llegó en diciembre de 2017, cuando acudió a un medio digital para grabar lo que debía ser un sencillo vídeo sobre hipotecas. Sin embargo, apenas ocho minutos frente a la cámara bastaron para acabar con su carrera. No fueron sus explicaciones financieras las que llamaron la atención, sino sus gestos, su forma de expresarse y su mirada perdida, una situación similar a la que vivió Silvia Charro, agente inmobiliaria que apareció junto a él.

Aquel vídeo marcó el inicio del declive de ambos: perdieron sus trabajos y, con el tiempo, terminaron viviendo en la calle.

