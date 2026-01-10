Simón Pérez habla del negocio de la humillación en Internet: "Me dieron 80 euros por raparme las cejas y si me das 50, lo hago ahora"

La burla del vídeo de Simón Perez y Silvia Charro en Internet marcó el incio de una caída que todavía hoy continúa, con el economista convertido en "un payaso en Internet y un mendigo digital".

"Estoy loco, que me encierren o que me limpien la casa, pero que esté limpio el manicomio, ¡por favor!". Así grita Simón Pérez en uno de sus directos en redes sociales. El economista, que en su día fue una figura de referencia, protagoniza ahora 'retos' a cambio de dinero, convirtiendo la humillación en un espectáculo retransmitido en directo.

En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver uno de esos episodios: Pérez baja a la calle disfrazado de Pikachu, gritando y fumando marihuana, hasta que un agente de policía acaba llamándole la atención. Lo que a simple vista puede parecer un escándalo puntual es, en realidad, el reflejo de una caída continuada y sin freno.

"Alguien me dijo que me pagaba 200 euros si bajaba a la calle vestido de Pikachu a gritar 'puta, límpiame la casa'", relató Pérez al reportero de Equipo de Investigagión. Según explicó, este tipo de situaciones se repiten "prácticamente todos los días". "Me rapé las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80. Ahora, si me das 50 euros, me las rapo otra vez si quieres", confesó.

Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, los comentarios se multiplican. Los espectadores lanzan desafíos cada vez más extremos a cambio de dinero: "100 euros si cagas ahí" o "haz un graffiti por 50 euros".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.