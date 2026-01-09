Simón Pérez explica los peligrosos y humillantes resto que hizo a cambio de dinero: "Es uno de los retos que no debería haber hecho"

"Por 200 euros tiré una impresora por la ventana, y tengo un juicio pendiente y una multa de 3.000 euros", señala Simón Pérez en este vídeo, donde afirma que "no lo volvería a hacer".

En diciembre de 2017 Simón Pérez acudió a un medio digital para grabar un vídeo sobre hipotecas. En esos ocho minutos de vídeo, sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida, al igual que ocurrió con su pareja, Silvia Charro, una agente inmobiliaria, se hizo viral hasta el punto de arruinar su vida. El que fuera un exitoso economista comenzó a promocionar casinos online y a apostar durante horas en directo, una exposición con consecuencias imprevisibles: en solo un día, se llegaron a publicar más de 3.400 comentarios.

En la actualidad, el dinero le llega a través de retos extremos y peligrosos. "Por 200 euros tiré una impresora por la ventana, y tengo un juicio pendiente y una multa de 3.000 euros", contó en esta entrevista de octubre de 2025 a Equipo de Investigación en este vídeo, donde confesó que "no lo volvería a hacer". "Es uno de los retos que no debería haber hecho", insistió Simón, que recordó otros retos humillantes como cuando bajó a la calle vestido de Pikachu mientras gritaba y fumaba marihuana, hasta que un policía le llamó la atención.

"Alguien me dijo que me pagaba 200 euros si bajaba a la calle vestido de Pikachu a gritar 'Puta límpiame la casa'", recordó Simón Pérez, que explicó que "prácticamente todos los días" le "pagan por algo". "Me rapé las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80 euros, y ahora si tú me das 50 euros, yo me rapo las cejas si quieres", confesó.

