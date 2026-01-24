El secreto de Shein que pone en jaque al modelo tradicional de la moda: "Lo que hacen es saltarse una serie de procesos normales"

Pau Almar, experto de la industria textil, destaca a Equipo de Investigación que el éxito de Shein respecto a la competencia radica en que "ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes".

Pau Almar, experto en la industria textil con más de 13 años de experiencia en el sector, explica a Equipo de Investigación cuál es la clave del éxito de Shein: "No hay ningún competidor en el mercado capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan rápidos".

"Donde un competidor tradicional puede tardar semanas o incluso meses, en Shein hablamos de apenas 10 o 15 días para repetir un producto que está funcionando. Lo que hacen es saltarse una serie de procesos habituales. En lugar de planificar colecciones, planifican producto: producto que funciona, producto que repiten", añade.

Además, Almar subraya la eficiencia de su modelo de producción: "Fabrican cerca de su centro de distribución y trabajan con tiradas muy cortas, de 100, 200 o 300 unidades, un volumen significativamente menor que el de marcas como Zara o Mango, donde se producen decenas de miles de piezas".

