"Te roban el dinero": las palabras de un autónomo que trabajó con Amazon

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el sector de la venta de devoluciones y cómo se ha convertido en un negocio millonario que pone en jaque el sistema.

El negocio de venta de devoluciones lleva en auge varios años. Equipo de Investigación analizaba el sector en 2022, su funcionamiento, y hablaba con algunos autónomos que se dedicaban a comercializar estos productos.

Luis, un empresario que trabajaba con Amazon, enseñaba entonces al programa el almacén donde guarda todas las devoluciones de Amazon. "Esto es una cafetera que está completamente destrozada. Se cae a trozos", denunciaba al mismo tiempo que confirmaba que todos esos objetos es dinero perdido.

"Son productos que los han usado y por lo que sea los han devuelto", contaba mientras los mostraba. El empresario explicaba que Amazon devolvía los productos directamente a las empresas. "Y nosotros somos los que revisamos la devolución. Nosotros tenemos que reclamar a Amazon esto", denunciaba. Amazon decide si la devolución es correcta.

"En el 99% de los casos le da la razón siempre al cliente. Entonces a ti te quitan el dinero y te cuesta el gasto de envió y recogida. A parte está esto inservible", aseguraba. Para Luis el que sale perdieron es el vendedor.

