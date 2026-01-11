El 'rey de la chatarra', sobre su negocio: "Es como un cochino, sacas dinero por todos sitios"

Equipo de Investigación acompañó a Luis Miguel Rodríguez, dueño de 'Desguaces La Torre', por las enormes instalaciones de este negocio que le convirtió en el 'rey de la chatarra".

Equipo de Investigación recorrió en este reportaje junto al 'rey de la chatarra' las gigantescas instalaciones de Desguaces La Torre, quien explicó cómo funcionaba su modelo de negocio de ventas de piezas de coches que fue pionero en España: "Aquí cogen, preguntan el precio, lo que vale. Le interesa un parachoques, un volante, lo que sea. Le hacen aquí la nota. Y con esto va a caja y paga y ya sale y se la lleva", comentó.

Según contó a los reporteros, la superficie de Desguaces La Torre es de un millón cien mil metros cuadrados, asegurando que su negocio "es como un cochino, que sacas dinero por todos los sitios".

*La información corresponde a un programa de Equipo de Investigación emitido en enero de 2016 en laSexta.

