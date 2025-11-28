Un repartidor 'andarín' revela a Equipo de Investigación cuánto gana por entrega: "80 céntimos en temporada alta"

"Normalmente son 50-60 céntimos el paquete", añade el repartidor. Los transportistas pagan a los 'andarines' la mitad de lo que cobran ellos por cada paquete entregado.

Los repartidores 'andarines' son el elemento clave para que muchos transportistas puedan aumentar su nivel de entrega de paquetes. Ahora bien, en su caso, ellos se mueven a pie por zonas concretas de reparto con una cesta o saco pesado que lleva todos los pedidos que tiene que entregar por el día.

Con ello a cuestas, sube escaleras, recorre calles y combaten la climatología como pueden. Una labor por la que ganan muy poco ya que están sin contrato legal: "Pues, ahora por la temporada, nos están dando 80 céntimos por paquete porque es temporada alta (Black Friday)".

"Normalmente son 50-60 céntimos por paquete", matiza. Los transportistas pagan a los 'andarines' la mitad de lo que cobran ellos por cada paquete entregado. Es un sector donde los márgenes se miden en céntimos y solo el volumen de entregas puede hacer aumentar las cifras.

Eso sí, cuentan con posibles sanciones como la de perder un paquete: "Si se pierde un paquete por culpa de nosotros, ahí sí ya nosotros tenemos que hacernos cargo con un porcentaje del paquete. Nos vamos con 50-50 por así decirlo (con el transportista)".

Además, añade que los pagos los recibe a final de mes y en efectivo. "Así son. Hay gente que es así, que se aprovechan por así decirlo", lamenta.

