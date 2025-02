El relato de una víctima de la banda del Badoo: "No me dio tiempo a nada, me sacaron a la fuerza del coche"

Equipo de Investigación recoge en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir esta semana, el testimonio de un camionero que fue víctima de la banda del Badoo.

Este hombre cuenta que, tras haber conocido a una joven por esta red social, decidió quedar con ella en un pequeño pueblo zaragozano de 3.000 habitantes. "Era la primera vez que quedaba así con una chica por Internet", recuerda la víctima.

Él la recogió en el lugar acordado, y ella comenzó a decirle que tenía que ir a casa de su abuelo a recoger una chaqueta porque tenía frío. Sin embargo, cuando llegaron a la zona que le había indicado, la joven se bajó y aparecieron un grupo de chicos.

"No me dio tiempo de nada, me sacaron del coche a la fuerza tirándome al suelo, me ataron y me pusieron el cuchillo en el cuello. También me dieron descargas con una pistola eléctrica", lamenta él.

Desde allí, le arrastraron al coche y le colocaron con la cabeza hacia abajo para que no viese hacia donde se dirigían. "Me dijeron que si no les daba el pin correcto de la tarjeta ya sabía lo que me pasaría", recuerda.

Finalmente, le metieron en una acequia maniatado y tras hora y media retenido logra escapar y pedir ayuda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir esta semana.