La recompensa de 3.500 euros de un condenado por narcotráfico tras la desaparición de Malén para quien diera "una pista fiable"

Cuando la búsqueda de Malén parece estancarse, entra en juego Francisco Tomás Fernández. Más conocido como 'El Ico', hijo de 'La Paca', una de las más famosas narcotraficantes de Mallorca. Él, también contenado por narcotráfico, escribe una carta después de desaparecer la joven en la que ofrece 3.500 euros a quien dé "una pista fiable.

"Hola, me llamo Francisco Tomás Fernández Cortés. Para que me conozcáis plenamente basta con decir que soy 'El Ico'. He escrito una carta ofreciendo 3.500 euros a quién de una pista fiable", cuenta.

Fuera de cámara, un familiar lee el documento: "Quiero manifestar que tengo una hija de 10 años y un hijo de 8. Como padre y responsable de sus vidas, entiende y comprende el dolor que puede sentir ese padre porque yo también soy padre".

Alejandro Ortiz, padre de Malén, cuenta cómo conoce a 'El Ico': "Estaba repartiendo flyers en una plaza y se para un Porsche Cayenne. Se bajan cuatro personas que preguntan qué estoy haciendo alborotando tanto el barrio. Dije que buscaba a mi hija desaparecida. Él me dice que acababa de salir de la cárcel".