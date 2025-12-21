La reacción de Antonio Anglés que llamó la atención de un taxista la noche del asesinato de las niñas de Alcàsser

Equipo de Investigación analizaba en 2018 la fuga del famoso criminal. Entonces, un taxista relataba el momento en el que le llevó de madrugada.

La fuga de Antonio Anglés, Antonio Anglés, asesino de las niñas de Alcàsser en 1993, es uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal española. En un especial de Equipo de Investigación sobre su fuga, el programa desgranaba los pasos dados por el hombre más buscado de España.

Así, los periodistas relataban el testimonio de un taxista que le llevó después del crimen. El hombre venía de Silla y en la entrada de Catarroja, a las 2:00 horas, se encontró con Anglés. Le levantó la mano para meterse en su vehículo. "Nada más subir al coche me dijo que apagara la luz y diese inmediatamente la vuelta porque le tenía que llevar a Picassent", relataba este testigo. "Pero rápido", le dijo.

El taxista contaba que era un hombre muy educado y hablaba muy bien. Cuando dio la vuelta en la iglesia cogió el aparato para llamar a la central e indicar que estaba llevando a un cliente a Picassent. "Eso a él le sentó mal porque después de cortar la comunicación con central me preguntó por qué había llamado a la central", recordaba. Él le explicó que era costumbre llamar a la central durante el turno de noche.

