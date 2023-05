En la isla de Mallorca vive una extraña familia: los Lobato. Están muy integrados en la comunidad, regentaban el bar del barrio y organizan grandes fiestas. "Han estado aquí toda la vida. Tuvieron mucha suerte con la lotería un par de veces", asegura una vecina en un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Nadie en la isla sospecha que la Guardia Civil ha descubierto que miembros de los Lobato forman una experimentada banda de ladrones. Según la investigación, cuando cae la noche, se visten con pasamontañas y guantes.

Los investigadores desvelan que han llegado a cometer hasta "600 robos", que en dinero pueden llegar "a los diez millones de euros fácilmente".

No hay caja fuerte que se resista a los Lobato. Los agentes identifican al encargado de reventar las cajas fuertes. Descubren que cada poco tiempo compra hachas y mazas en ferreterías y bazares chinos.

La Guardia Civil muestra el lugar donde guardan sus utensilios: "Escondían las herramientas para que nos se las detectaran en un control y se pudieran identificar como útiles para cometer los robos. Tienen la marca y el código de barras quitado para que no se pueda seguir su rastro".

En una zona de chalets afectada por los robos, Equipo de Investigación localiza a uno de los miembros clave del clan Lobato, el hermano del presunto líder. "Según qué preguntas me hagas, no te voy a contestar, o te voy a contestar lo que me dé la gana. De tonto no tengo un pelo", responde.

Tres de sus hijos están investigados por los robos y él también estuvo en la cárcel.

Los Lobato esconden tan bien su rastro que la Guardia Civil tarda 30 años en cazarlos y cuando les descubren a punto de dar un golpe, atropellan a un agente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.