Un rastreador de precios analiza los descuentos en rebajas: "Muchas veces estamos pagando de más"

Raúl Gómez, rastreador de precios online, asegura que muchas veces "actuamos por ese impulso de 'está rebajado'", pero en realidad "estamos pagando de más".

Casi cuatro de cada diez compras en rebajas se hacen ya online. Eso sí, en internet, el precio no desaparece, deja rastro. Y hay quien se dedica a analizar sus oscilaciones como Raúl Gómez, un rastreador de precios online.

"Básicamente, hago dos tipos de rastreos diferentes. Por un lado, utilizo una aplicación en el que me compara. Si yo quiero, por ejemplo, un ordenador, me compara el precio de ese ordenador en diferentes sitios web. Entonces yo lo pongo y me dice cuál es el precio más bajo de ese ordenador. En qué página web está más barata. Y luego, básicamente, lo rastreo desde el momento que lo sacaron a la venta hasta el precio actual para saber si realmente estamos con una oferta o no están engañando", explica a Equipo de Investigación.

El rastreador de precios muestra a Equipo de Investigación cómo lo hace: "Aquí tenemos un producto que es una televisión. El precio tachado, es lo que costaba antes, pone que tiene un valor de 569 euros. Y ahora, como estamos en rebajas, tiene un precio de 389, un 32% de descuento; Vemos que hasta el 21 de diciembre el precio de la televisión era de 349 euros. ¿Qué es lo que ha pasado después? Nos han subido el precio que ha subido a 449, ha seguido subiendo a 569 que es el precio que nos aparece tachado, pero ese precio ha durado 5 minutos porque luego lo han vuelto a bajar a 499 y ahora que estamos en rebaja a 389".

Por tanto, concluye que en este caso "estoy pagando 40 euros más que el 21 de diciembre": "Estamos ante una falsa rebaja".

"Y así muchísimos productos que te encuentran en internet. Actuamos por ese impulso de esta rebajado corre antes de que lo suban o lo quiten, pero realmente muchas veces nos guiamos por esto y estamos pagando de más", concluye.

