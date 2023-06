Rafael Amargo se pone en contacto con Equipo de Investigación y accede a responder a las preguntas de los reporteros. "Estoy pasando hambre, fatigas y echando el tuétano todos los días en un tablao", expresa el bailaor.

Al preguntarle por cómo se encuentra tras la última detención, Amargo responde: "No tengo vergüenza de sentirme víctima de lo que me ha pasado; yo un día tenía palacios y ahora no los tengo, pero mañana a lo mejor los vuelvo a tener".

En lo referente a cómo afronta el juicio por tráfico de drogas, el bailaor destaca que "la idea es muérete de hambre y pacta conmigo". "Yo no pacto con nadie. Ahora me como una papa hervida y ya me comeré un caviar de beluga", expresa.